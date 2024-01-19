Врач поделился простым способом уснуть за две минуты

Умение засыпать за две минуты: порой этот метод называется военным, но он достаточно прост и ему может научиться каждый. В его основе лежит умение расслабиться и выровнять дыхание, объяснил и. о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.

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Специалист напомнил, что при военном методе засыпания человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев (лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в черном бархатном гамаке в темной комнате).

«Разобрав механизмы сна, ученые давно применяют такой подход в своей практике. Можно менять каноэ и темную комнату на овец, баранов или слонов – в основе одно и то же: расслабился, успокоился, выровнял дыхание, помедитировал», – отметил эксперт.

При этом здоровый человек, как правило, засыпает сразу. Поэтому такой метод релаксации подойдет людям, страдающим от тревожности или нервозности. Однако такой метод не поможет людям с резким болевым синдромом или психическими заболеваниями, а также при употреблении перед сном психостимулирующих препаратов, в том числе крепкого чая или кофе, передает Life.ru.