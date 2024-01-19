Врач поделился простым способом уснуть за две минуты

Россиянам раскрыли простой способ засыпать за две минуты
Умение засыпать за две минуты: порой этот метод называется военным, но он достаточно прост и ему может научиться каждый. В его основе лежит умение расслабиться и выровнять дыхание, объяснил и. о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.
Специалист напомнил, что при военном методе засыпания человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев (лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в черном бархатном гамаке в темной комнате).
«Разобрав механизмы сна, ученые давно применяют такой подход в своей практике. Можно менять каноэ и темную комнату на овец, баранов или слонов – в основе одно и то же: расслабился, успокоился, выровнял дыхание, помедитировал», – отметил эксперт.
При этом здоровый человек, как правило, засыпает сразу. Поэтому такой метод релаксации подойдет людям, страдающим от тревожности или нервозности. Однако такой метод не поможет людям с резким болевым синдромом или психическими заболеваниями, а также при употреблении перед сном психостимулирующих препаратов, в том числе крепкого чая или кофе, передает Life.ru.
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