Когда нельзя нырять в прорубь, объяснил доктор Абакумов

Верующие с разных уголков страны празднуют Крещение 19 января, окунаясь в прорубь. Однако далеко не всем это можно делать без вреда для здоровья.

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О том, кому нельзя нырять в холодную зимнюю погоду, рассказал доктор Абакумов у себя в социальных сетях.

По мнению медика, воздержаться от крещенских купаний следует по нескольким причинам.

Серьезные хронические заболевания

«При погружении сосуды резко сужаются, что вызывает скачок давления. Ощущение, будто по тебе танк прошелся», — пояснил врач.

У страдающих от ХОБЛ ледяная вода вызовет обострение.

Беременным

Ледяная вода может нанести вред организму матери.

Малышам и школьникам

Детский организм не готов к такому опыту. Высокий адреналин может ему только навредить.

При слабости

Если вы ощущаете усталость или не выспались, не следует подвергать организм стрессу лишний раз. Лучше отлежаться дома.

Кроме того, врач призывает не употреблять алкоголь перед окунанием в прорубь. Пользуйтесь только подготовленными прорубями и не ныряйте головой вперед. Иначе вы рискуете вызвать спазм сосудов головы, что приведет к потере сознания.