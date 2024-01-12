Правда ли полезно закаливание, рассказали врачи

О плюсах и минусах закаливания рассказала Дарья Мифтахова, врач-терапевт группы компаний BestDoctor.

По ее словам, с помощью закаливания люди делают организм более устойчивым к естественным стрессовым факторам.

Чтобы понять, ка действует закаливание на здоровье, нужно разобраться в самом процессе борьбы с холодом. Так, организм сам создает тепло (термогенез). Это происходит в результате метаболических реакций (расщепления глюкозы, жиров) или за счет сокращения мышц.

Одним из способов улучшить термогенез и называют закаливание. По словам врача, главные принципы этого метода: регулярность и путь от малого к большому. То есть начинать свой путь стоит с ванночек для ног, обтирания и контрастного душа, но вводить эти приемы в жизнь нужно навсегда.

«Исследования в области физиологии доказали, что стресс-белки, которые вырабатываются мозгом при шоковом (кратковременном) воздействии холода на организм, являются определенной защитой внутренних органов от ишемических процессов и онкологических заболеваний», - отмечает доктор.

При этом эксперт, д.м.н., педиатр Евгений Тимаков, отмечает, что кутать детей не нужно и закаливание ребенка – это самый действенный метод борьбы с респираторными инфекциями. Так, на свежем воздухе ребенок должен гулять свободно, а не в сотне одежек, как капуста. Когда ребенок потеет в многослойной одежде, он простужается быстрее. Зимой нужно гулять ежедневно, а в летнее время выходить на свежий воздух нужно еще чаще.

Сильнейшее средство закаливания – это купание в летнее время в открытом водоеме. Кроме того, по словам врача, нужно использовать гуляния, обливания, гуляния, ежедневная гимнастика и бег босиком и по мелким предметам, особенно в летнее время.