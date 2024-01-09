Чем опасна холодная погода для сердца, рассказали врачи
Новый 2024 год начался с низких температур. Однако помимо простуд и кашля это явление грозит увеличить риски возникновения другого, более серьезного, заболевания.
Британские ученые утверждают, что сильные морозы особенно опасны для людей старше 65 лет. Однако пострадать от такой погоды могут и молодые люди, а также те, кто имеет ряд заболеваний. Об этом сообщает The Sun.
«Холодная погода может увеличить риск сердечных приступов, инсультов и инфекций дыхательных путей, что может оказать серьезное влияние на здоровье, особенно для пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями», — рассказал врач Агентства по здравоохранению Великобритании Агостино Соуса.
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