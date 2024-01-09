Чем опасна холодная погода для сердца, рассказали врачи

Новый 2024 год начался с низких температур. Однако помимо простуд и кашля это явление грозит увеличить риски возникновения другого, более серьезного, заболевания.

Британские ученые утверждают, что сильные морозы особенно опасны для людей старше 65 лет. Однако пострадать от такой погоды могут и молодые люди, а также те, кто имеет ряд заболеваний. Об этом сообщает The Sun.