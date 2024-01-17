Крещенские купания: как окунаться в прорубь и что делать запрещено

Уже в эту пятницу, 19 января, все православные отметят праздник Крещения Господня и Богоявления. Подготовка к нему началась заблаговременно: на водоемах уже появились иордани, а в канун праздника в храмах пройдут специальные молебны и освящение воды. Как правильно подготовиться к нырянию в ледяную прорубь и для кого окунание может быть опасно, читайте в материале «ФедералПресс».

Как подготовиться к окунанию в прорубь

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Врач объяснила, почему нельзя окунаться в прорубь с головой: «Медицина не поддерживает купание»

Специалисты не советуют окунаться в прорубь, если организм не готов. Но если все же решились совершить омовение, оденьтесь по погоде, чтобы не замерзнуть в очереди у купели. Кроме того, с собой следует взять сменную одежду и теплую обувь. Долго стоять на морозе не рекомендуется.

Главврач клинического кардиологического диспансера Ольга Кореннова в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» отметила, что тело надо подготовить к холодной воде заранее.

«Человек должен готовиться к нырянию в прорубь на протяжении длительного времени, закаливаться не один месяц и даже год. У нас же как делается: я решил пойти и окунуться в прорубь. С позиции медицины это неправильная традиция и не имеет ничего общего с праздником Крещения», – считает Ольга Кореннова.

По словам медика, для окунания в прорубь человек должен быть полностью здоров, нельзя употреблять алкоголь до и после купания. Крайне опасно подвергать ослабленный организм такому большому стрессу.

К купанию в проруби важно, чтобы человек был полностью здоров

врач.

Кому опасно окунаться в прорубь

Купание в иордани разрешено не всем. Многие люди могут сильно заболеть или вовсе умереть после купания в проруби. Холодные процедуры противопоказаны людям с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

заболеваниями центральной и периферической нервной системы;

болезнями дыхательных путей;

заболеваниями ЖКТ, а также мочеполовой и эндокринной систем;

кожно-венерическими заболеваниями.

Медики настоятельно советуют не привлекать к омовению в проруби детей.