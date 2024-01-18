Для многих является традицией ежегодно в Крещенскую ночь окунаться в прорубь с ледяной водой, однако для некоторых людей это может быть смертельно опасно. Врач-физиотерапевт Александр Мелия рассказал читателям "АиФ", в каком возрасте не стоит окунаться в прорубь.

Специалист отметил, что окунание в проруби в любом возрасте может стать серьезным стрессом для организма, если человек не был подготовлен, имеет хронические заболевания или слабую сердечно-сосудистую систему. Однако самую большую опасность такой ритуал представляет для людей 60 лет и старше.

По его словам, в таком возрасте можно посетить купель, если человек полностью здоров и имеет опыт моржевания. Однако даже при этих условиях делать это стоит лишь в специально оборудованных местах, где присутствуют представители МЧС и медицинские работники.

Мелия отметил, что основной риск для пожилых людей заключается в том, что при резком перепаде температур происходит сильное сужение сосудов, что может привести к остановке сердца.