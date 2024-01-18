Нутрициолог рассказала о последствиях сиртфуд-диеты

Врач-нутрициолог Майя Звягинцева рассказала, что, несмотря на очевидные плюсы сиртфуд-диеты, прежде, чем перейти на такой тип питания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Ее слова цитирует издание "Спорт-Экспресс".

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По словам нутрициолога, сиртфуд-диета и впрямь эффективна в борьбе с лишним весом. Помимо этого, при соблюдении такого типа питания в организме замедляются процессы старения, налаживается работа сердечно-сосудистой системы и ускоряется метаболизм. Однако, как и у любой строгой диеты, в такой ситуации есть и обратная сторона.

«Строгие диеты могут привести к недостатку важных питательных веществ. Это часто приводит к эффекту «йо-йо», когда сброшенный вес набирается обратно, иногда даже в большем количестве», — подчеркнула врач.

По этой причине помощь нутрициолога или диетолога будет актуальной. Ведь специалист сможет подсказать, как именно перейти на такой тип питания и плавно выйти из него, и на что обратить особое внимание, питаясь в рамках сиртфуд-диеты.