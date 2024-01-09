Какой напиток способен продлить молодость, рассказала диетолог Залетова
О напитке, способном замедлить процессы старения, улучшить память и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, с задачей эффективно замедлять старение организма прекрасно справляются продукты и напитки, богатые антиоксидантами. Одним из таких является какао. Эксперт утверждает, что именно этот напиток может стать защитой от старения, развития атеросклероза и его последствий.
«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание», – объяснила Залетова.
Диетолог порекомендовала пить какао около двух или трех раз в неделю, при этом она отметила, что не стоит добавлять в напиток молоко и сахар.
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