Ученые: кетодиета может помочь в борьбе с эпилепсией

Кетодиета может помочь в борьбе с эпилепсией. К такому выводу пришли ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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Кетодиета характеризуется минимальным содержанием углеводов и повышенным содержанием жиров. В данный момент кетодиета выступает главным методом лечения рефрактерной эпилепсии у детей, организм которых не реагирует на существующие противосудорожные препараты.

Согласно исследованиям, порядка 30% детей избавляются от приступов, а у 60% приступы случаются в два раза реже.