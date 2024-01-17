Роспотребнадзор оценил полезность супов

Молодое поколение зачастую считает суп «бабушкиным» блюдом. Мало кто осознает всю пользу такой еды. Оценить ее по достоинству могли бы многие последователи концепции здорового образа жизни.

О том, чем полезен суп, сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Эксперты считают суп сбалансированным набором белков, жиров и углеводов. Также в его состав входят витамины и минералы. Поедание этого блюда, содержащего в себе вареные овощи, подготавливает желудок к более тяжелой пище.

Супы обладают «согревающим» свойством, утоляют голод и стабилизируют водный баланс в организме. Кроме того, он приводит в норму артериальное давление. Однако определенные виды супов действуют на организм по-разному.

Гороховый суп стимулирует перистальтику кишечника, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишнего веса;

Куриный суп снижает риск развития инфекций и способствует борьбе организма и простудными заболеваниями;

Овощной суп запускает обмен веществ и способствует уходу лишних килограммов;

Молочный суп оказывает положительное влияние на слизистую желудка.