Гастроэнтеролог рассказала, зачем спортсменам пить рассол

Гастроэнтеролог клиники «Ниармедик», кандидат медицинских наук Евгения Атькова рассказала, как рассол может помочь спортсменам после тренировок.

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В беседе с newizv.ru Атькова, сославшись на исследования, отметила, что употребление небольшого количества рассола после силовых тренировок лучше воды помогает справиться с болью в мышцах.

Врач добавила, что соленья и рассол в целом полезны для организма, так как в них содержатся натрий, калий, витамины C и E, которые помогают восстановить водно-солевой баланс в организме без большого количества выпитой жидкости.

Кроме этого, рассол также предупреждает скачки сахара в крови и помогает людям с патологиями слюнных желез за счет увеличения слюноотделения.

При этом если есть много солений, можно столкнуться с задержкой жидкости в организме и получить отеки, особенно это касается людей с заболеваниями почек. Не стоит много есть и людям с гипертонией – соленья могут повысить артериальное давление. Язвенная болезнь и гастрит – тоже противопоказания.

Диетологи предлагают есть не больше трех небольших соленых огурцов в день, и таких дней может быть всего 2-3 в неделю.