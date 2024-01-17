Врач рассказала о причинах дисфункции и воспаления кишечника

Причинами возникновения воспаления в кишечнике и его дисфункции являются неправильная, вредная еда, вода плохого качества и сидячий образ жизни. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

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По словам эксперта, к вредной еде в первую очередь относится жирная, сладкая еда, фастфуд. Такую пищу эндокринолог назвала «мусорной» и предупредила, что она вызывает раздражение ЖКТ, повышает глюкозу в крови, приводит к жировым отложениям и гептозу.

«Никакая полезная еда и нутрицевтики не усвоятся в организме, пока вы не очистите рацион от таких продуктов», - заявила врач.

Что касается воды, эндокринолог рекомендовала пить простую воду, а не напитки каждые 2-3 часа.

При этом важно учитывать как количество, так и качество воды, чтобы не получить вместе с жидкостью токсичные вещества, паразитов и бактерии, напомнила врач.