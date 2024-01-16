Эндокринолог Павлова развенчала миф о пользе пастилы и варенья
Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале развенчала миф о пользе пастилы и варенья.
По словам медика, данные продукты нельзя считать полезной альтернативой привычным сладостям, поскольку в них содержится не только сахар, но и фруктоза:
"Ее переизбыток приводит к жировому перерождению печени, увеличивает риск подагры, повышает газообразование".
Вместе с тем, люди часто злоупотребляют этими продуктами, поскольку фруктоза разжигает аппетит и мешает почувствовать насыщение.
Кроме того, и у пастилы, и у варенья высокая калорийность, а значит, эти продукты противопоказаны для людей с ожирением и диабетом.
Медик также отметила, что питательных веществ и витаминов в пастиле и варенье не так много:
"Чем длительнее термическая обработка ягод и фруктов, тем меньше их ценность".
В заключение врач посоветовала отдавать предпочтение ягодам и фруктам в свежем виде – в таком случае пользы для организма будет гораздо больше.
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