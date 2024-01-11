В наших силах бросить курить и выпивать, заниматься образованием и самореализацией. Дефицит витамина D легко покрывается добавками, и если человек долго принимает назначенные ему врачом дозы, то старение мозга идет медленнее. Депрессию тоже лечат, как и астенический синдром, когда только встал, но уже устал.