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Эндокринолог Павлова назвала факторы повышенного риска ранней деменции

К деменции предрасположены люди с низким доходом, алкогольной зависимостью, депрессией, дефицитом витамина D, болезнями сердца, астенией и т.д., рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Доктор ссылалась на исследование, в ходе которого ученые наблюдали за 356 тысячами изначально здоровых людей. Кроме вышеперечисленных факторов у них также были обнаружены:
  • Генетическая предрасположенность.
  • Недостаточная образованность.
  • Социальная изоляция.
  • Инсульт.
  • Нарушения слуха.
  • Диабет.
  • Ортостатическая гипотония.
  • Высокий уровень С-реактивного белка.
  • Повышенный уровень аполипопротеина Е.

Врач отметила, что другие ученые доказали, что к деменции приводит высокий уровень «хорошего» холестерина в крови.

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В наших силах бросить курить и выпивать, заниматься образованием и самореализацией. Дефицит витамина D легко покрывается добавками, и если человек долго принимает назначенные ему врачом дозы, то старение мозга идет медленнее. Депрессию тоже лечат, как и астенический синдром, когда только встал, но уже устал.

Павлова подчеркнула, что эти проблемы можно исправить, главное — вовремя обратиться к врачу.

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