Эндокринолог Павлова назвала факторы повышенного риска ранней деменции
К деменции предрасположены люди с низким доходом, алкогольной зависимостью, депрессией, дефицитом витамина D, болезнями сердца, астенией и т.д., рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
- Генетическая предрасположенность.
- Недостаточная образованность.
- Социальная изоляция.
- Инсульт.
- Нарушения слуха.
- Диабет.
- Ортостатическая гипотония.
- Высокий уровень С-реактивного белка.
- Повышенный уровень аполипопротеина Е.
Врач отметила, что другие ученые доказали, что к деменции приводит высокий уровень «хорошего» холестерина в крови.
В наших силах бросить курить и выпивать, заниматься образованием и самореализацией. Дефицит витамина D легко покрывается добавками, и если человек долго принимает назначенные ему врачом дозы, то старение мозга идет медленнее. Депрессию тоже лечат, как и астенический синдром, когда только встал, но уже устал.
Павлова подчеркнула, что эти проблемы можно исправить, главное — вовремя обратиться к врачу.
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