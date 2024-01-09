Доктор рассказала, какие анализы важно сдать после праздников

Врач превентивной медицины Наталья Зубарева рассказала в своем Telegram-канале, какой анализ важно сдавать раз в год и, в особенности, после праздничных застолий, и почему.

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По словам специалиста одним из самых информативных исследований является копрограмма. Анализ кала поможет вовремя выявить нарушения в работе кишечника, желудка, печени и поджелудочной железы, обнаружить воспаления, а также наличие грибковой и паразитарной инвазии.

Помимо вышеперечисленного, такое исследование может выявить наличие ускоренного движения пищевого комка по желудочно-кишечному тракту.

Зубарева также дала рекомендации, которые необходимо соблюсти перед сдачей анализа, чтобы результаты были максимально корректными. По ее словам перед исследованием важно питаться в обычном режиме – употреблять и животный белок, и жиры, и овощи, чтобы впоследствие увидеть, как работают кишечник и желудок в привычных условиях.

«Необходимо исключить продукты, которые могут окрашивать кал (свекла, большое количество зелени, особенно шпинат и брокколи, черника). За 2–3 дня перед сдачей анализа исключить использование слабительных препаратов и ректальных свечей. Стул должен быть самостоятельным», – отметила доктор.

Врач также подчеркнула, что копрограмму нельзя сдавать во время менструаций.

Расшифровку анализов, конечно, необходимо доверить врачу-терапевту.