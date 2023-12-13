Врач рассказала, почему нельзя самостоятельно расшифровывать анализы

Врач-терапевт Анна Козлова заявила, что пациентам не стоит самостоятельно пытаться интерпретировать результаты медицинских анализов. Об этом врач сообщила "Известиям".

© Unsplash

Терапевт отмечает, что норма определенных показателей индивидуальна для каждого человека, поэтому анализы правильно расшифровать сможет только врач. Козлова говорит, что самостоятельная диагностика часто приводит к повышению уровня тревожности у пациентов.

Анализ также может быть неточен — например, если вы поели перед сдачей крови или если врач нарушил правила сбора анализа. Важно также обращать внимание на историю болезни пациента и принимаемые им лекарства.

Козлова утверждает, что не всегда нормальные показатели холестерина означают, что со здоровьем все в порядке. Следует смотреть на "вредный" холестерин, добавляет врач. То же самое касается и уровня белка в моче — часто люди предполагают, что он высокий из-за нарушения работы почек, но Козлова уверяет, что это может происходить по причине физических нагрузок или лихорадки.

"Для всех медицинских обследований и тестов нужны определенные показания, ведь лечат не анализ, а пациента. Например, если у пациента есть подозрительные симптомы или он входит в группу риска развития того или иного заболевания, или подошло время профилактического осмотра".

Терапевт напомнила, что при любых подозрениях на заболевания или опасные состояния необходимо обратиться к специалисту.