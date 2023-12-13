Врач рассказала, почему нельзя самостоятельно расшифровывать анализы

Терапевт Козлова рассказала, почему нельзя самостоятельно расшифровывать анализы
Врач-терапевт Анна Козлова заявила, что пациентам не стоит самостоятельно пытаться интерпретировать результаты медицинских анализов. Об этом врач сообщила "Известиям".
Терапевт отмечает, что норма определенных показателей индивидуальна для каждого человека, поэтому анализы правильно расшифровать сможет только врач. Козлова говорит, что самостоятельная диагностика часто приводит к повышению уровня тревожности у пациентов.
Анализ также может быть неточен — например, если вы поели перед сдачей крови или если врач нарушил правила сбора анализа. Важно также обращать внимание на историю болезни пациента и принимаемые им лекарства.
Козлова утверждает, что не всегда нормальные показатели холестерина означают, что со здоровьем все в порядке. Следует смотреть на "вредный" холестерин, добавляет врач. То же самое касается и уровня белка в моче — часто люди предполагают, что он высокий из-за нарушения работы почек, но Козлова уверяет, что это может происходить по причине физических нагрузок или лихорадки.
"Для всех медицинских обследований и тестов нужны определенные показания, ведь лечат не анализ, а пациента. Например, если у пациента есть подозрительные симптомы или он входит в группу риска развития того или иного заболевания, или подошло время профилактического осмотра".
Терапевт напомнила, что при любых подозрениях на заболевания или опасные состояния необходимо обратиться к специалисту.
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