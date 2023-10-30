Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать после 50 лет

После 50 лет нужно более внимательно относиться к своему здоровью, предупредил врач Ринат Гимранов.

В беседе с “Вестями Подмосковья” он рассказал, что в зрелом возрасте необходимо регулярно сдавать анализы.

Врач отметил, что особое внимание стоит уделить общему и биохимическому анализу крови. Первый поможет определить, уровень содержания красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов и других важных показателей. А биохимический анализ крови укажет на уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов.

Сдавать эти анализы необходимо, чтобы исключить риск развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гимранов обратил внимание, что каждый год стоит сдавать общий анализ мочи, чтобы выявить возможные заболевания почек и мочевыводящей системы.

Врач сделал акцент на том, что нужно посещать и узкопрофильных специалистов. Необходимо ежегодно делать полное обследование под присмотром своего лечащего врача. Периодичность может варьироваться в зависимости от наличия хронических заболеваний и генетической предрасположенности к определенным недугам. \