Врач Мясников предупредил о вреде покупных котлет

Доктор Мясников предупредил о вреде покупных котлет
МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на канале «Россия 1» рассказал о преимуществах домашних котлет перед магазинными.
Врач предостерег от усилителей вкуса в замороженных полуфабрикатах из магазина.
«В покупные котлеты непременно добавляют усилители вкуса. Нередко в их составе есть дрожжи, мука и другие увеличивающие калорийность ингредиенты», – отметил Александр Мясников.
Он уточнил, что пищевая ценность магазинных стейков составляет 313 калорий на 100 грамм. При этом в 100 граммах домашних котлет содержится всего 160 калорий.
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