Врач Мясников предупредил о вреде покупных котлет

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на канале «Россия 1» рассказал о преимуществах домашних котлет перед магазинными.

Врач предостерег от усилителей вкуса в замороженных полуфабрикатах из магазина.

«В покупные котлеты непременно добавляют усилители вкуса. Нередко в их составе есть дрожжи, мука и другие увеличивающие калорийность ингредиенты», – отметил Александр Мясников.

Он уточнил, что пищевая ценность магазинных стейков составляет 313 калорий на 100 грамм. При этом в 100 граммах домашних котлет содержится всего 160 калорий.