$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Доктор Мясников предупредил о вреде покупных котлет

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на канале «Россия 1» рассказал о преимуществах домашних котлет перед магазинными.

Врач Мясников предупредил о вреде покупных котлет
© РИА Новости

Гастроэнтеролог Кашух: постоянный голод может появляться из-за анемии

Врач предостерег от усилителей вкуса в замороженных полуфабрикатах из магазина.

«В покупные котлеты непременно добавляют усилители вкуса. Нередко в их составе есть дрожжи, мука и другие увеличивающие калорийность ингредиенты», – отметил Александр Мясников.

Он уточнил, что пищевая ценность магазинных стейков составляет 313 калорий на 100 грамм. При этом в 100 граммах домашних котлет содержится всего 160 калорий.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие болезни вызывает частое поедание майонеза.

ЗОЖ
Александр Мясников