Почему постоянно хочется есть? 12 причин зверского аппетита

Чтобы бодро продержаться с утра до вечера обычно человеку хватает трех крупных приёмов пищи и парочки перекусов, а некоторым требуется и того меньше. Но что делать, если рот просто не закрывается? Причём это не просто желание что-то пожевать, а настоящий голод. Врач рассказала, почему такое случается и как в таком случае поступить.

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему может нападать жор, который ничем не остановить, кроме как вылазкой к холодильнику. Есть такие состояния, при которых повышенный аппетит удивлять не должен, они в рамках нормы.

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Речь идёт о:

регулярных и активных тренировках, которые ускоряют метаболизм;

ограниченном или несбалансированном рационе (например, простые углеводы быстрее перевариваются и мало насыщают);

приёме некоторых лекарств вроде антидепрессантов или гормональных препаратов;

нерегулярном отдыхе, из-за которого нарушается гормональный баланс;

детстве или подростковом периоде, когда организм растёт и ему требуются питательные вещества в больших количествах;

беременности и кормлении грудью, когда есть приходится буквально за двоих.

В таком случае нужно либо переждать сложный период, либо смириться (в случае со спортом), либо исправить рацион и начать высыпаться. Но есть несколько причин повышенного аппетита, которые считаются отклонением от нормы.

Гипертиреоз (щитовидка вырабатывает слишком много гормонов и ускоряет метаболизм). Симптомы: потеря веса, учащённое сердцебиение, нарушение сна, повышенная раздражительность.

Диабет (влияет на инсулинорезистентность, при которой глюкоза не поступает к тканям). Симптомы: частое мочеиспускание, жажда, сухость во рту, повышенная утомляемость.

Синдром поликистозных яичников (тоже влияет на инсулинорезистентность). Симптомы: набор веса, нерегулярные менструации, рост волос по мужскому типу.

Железодефицитная анемия (недостаток гемоглобина вызывает дефицит кислорода). Симптомы: усталость, бледность.

Проблемы с ЖКТ вроде язвы или гастрита (виноваты воспаления и раздражение слизистой оболочки).

Стресс, тревожность или депрессия.

Если по ощущениям причина повышенного аппетита не вписывается в первый блок, а будто тяготеет ко второму, то нужно обратиться к врачу. Он назначит анализы, а по их результатам — лечение.