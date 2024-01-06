Что опаснее для вашего организма — переедание или недоедание

«Допустим, вы считаете, что вам нельзя есть помидоры, потому что из-за них у вас набор веса, или убираете из рациона, например, крестоцветные, и думаете, что от этого вес тут же начнет таять. Так это не работает, нельзя отказываться от каких-то групп продуктов. Важно, чтобы питание было сбалансированным. Конечно, сахар и выпечка действительно не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться», – уточнила Ирина Петрова.