Какие болезни вызывает частое поедание майонеза, рассказала врач

Новогодние праздники богаты на самые разные блюда, в составе многих из которых есть майонез. Однако большое количество этого соуса может нанести серьезный урон организму.

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О том, чем опасен избыток майонеза для человека, «Рамблеру» рассказала терапевт и диетолог Елена Трускова.

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Набор веса

Соуса и заправки опасны тем, что могут увеличить калорийность блюда в несколько раз. Если у человека есть проблема лишнего веса или он хочет похудеть, важно ограничить потребление майонеза или вообще отказаться от него.

«Майонез производится из растительного масла, калорийность которого равна порядка 900ккал/100гр. Также в состав соуса входит сахар. Такое сочетание ингредиентов при регулярном употреблении с большой долей вероятности приведет к набору веса» Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы

В состав майонеза входит подсолнечное масло, богатое омега 6 полинасыщенными кислотами. Их переизбыток приводит к возникновению воспалений и их росту.

«На место повреждения внутренней оболочки сосуда организм отправляет холестерин, чтобы он починил поломку. Однако в реальности происходит накопление холестерина в уязвимых местах и формирование холестериновых бляшек» Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Так возникает атеросклероз, повышающий риски появления сердечно-сосудистных заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца и ее осложнения.

Сбой в пищеварении

Переизбыток жирной пищи приводит к проблемам в работе желчного пузыря и поджелудочной железы. Эти два органа взаимосвязаны и зависят друг от друга. По этой причине нарушение их работы происходит синхронно.

«При избыточном употреблении жирных майонезных соусов повышаются риски обострения хронического холецистита, панкреатита, либо возрастает потенциал их возникновения у человека, который ранее не страдал от данных проблем» Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Нарушение состава микробиоты

По словам Елены Трусковой, приготовленный дома майонез в скором времени расслоится. С магазинным этого не произойдет, потому как в него добавлены эмульгаторы для сохранения приятной консистенции.

«В научных исследованиях было показано отрицательное влияние этих компонентов на состав и функцию микробиоты кишечника, а также увеличение производства молекул, способствующих возникновению воспаления в желудочно-кишечном тракте» Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Врач утверждает, что составу микробиома уделяется огромное внимание ученых. Медики считают, что между ним и качеством работы всех органов и систем есть связь. Однако это не значит, что стоит полностью исключить майонез из своего рациона. Этот соус можно есть без вреда для здоровья несколько раз в год. Негативные последствия появятся лишь в том случае, если человек будет есть его регулярно до нескольких раз в неделю.