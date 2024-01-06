Какие болезни вызывает частое поедание майонеза, рассказала врач
Новогодние праздники богаты на самые разные блюда, в составе многих из которых есть майонез. Однако большое количество этого соуса может нанести серьезный урон организму.
О том, чем опасен избыток майонеза для человека, «Рамблеру» рассказала терапевт и диетолог Елена Трускова.
Набор веса
Соуса и заправки опасны тем, что могут увеличить калорийность блюда в несколько раз. Если у человека есть проблема лишнего веса или он хочет похудеть, важно ограничить потребление майонеза или вообще отказаться от него.
«Майонез производится из растительного масла, калорийность которого равна порядка 900ккал/100гр. Также в состав соуса входит сахар. Такое сочетание ингредиентов при регулярном употреблении с большой долей вероятности приведет к набору веса»Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы
В состав майонеза входит подсолнечное масло, богатое омега 6 полинасыщенными кислотами. Их переизбыток приводит к возникновению воспалений и их росту.
«На место повреждения внутренней оболочки сосуда организм отправляет холестерин, чтобы он починил поломку. Однако в реальности происходит накопление холестерина в уязвимых местах и формирование холестериновых бляшек»Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Так возникает атеросклероз, повышающий риски появления сердечно-сосудистных заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца и ее осложнения.
Сбой в пищеварении
Переизбыток жирной пищи приводит к проблемам в работе желчного пузыря и поджелудочной железы. Эти два органа взаимосвязаны и зависят друг от друга. По этой причине нарушение их работы происходит синхронно.
«При избыточном употреблении жирных майонезных соусов повышаются риски обострения хронического холецистита, панкреатита, либо возрастает потенциал их возникновения у человека, который ранее не страдал от данных проблем»Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Нарушение состава микробиоты
По словам Елены Трусковой, приготовленный дома майонез в скором времени расслоится. С магазинным этого не произойдет, потому как в него добавлены эмульгаторы для сохранения приятной консистенции.
«В научных исследованиях было показано отрицательное влияние этих компонентов на состав и функцию микробиоты кишечника, а также увеличение производства молекул, способствующих возникновению воспаления в желудочно-кишечном тракте»Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Врач утверждает, что составу микробиома уделяется огромное внимание ученых. Медики считают, что между ним и качеством работы всех органов и систем есть связь. Однако это не значит, что стоит полностью исключить майонез из своего рациона. Этот соус можно есть без вреда для здоровья несколько раз в год. Негативные последствия появятся лишь в том случае, если человек будет есть его регулярно до нескольких раз в неделю.
Ранее «Рамблер» писал о том, чем можно заменить майонез.