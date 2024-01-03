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Психолог Долгов раскрыл рецепт качественного отдыха в новогодние каникулы

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. В новогодние каникулы нужно отдыхать «напропалую», однако у всего есть лимит. Подробности об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов в своем телеграм-канале.

Психолог раскрыл рецепт качественного отдыха в новогодние каникулы
© Fedpress.ru

«Первые три дня можно веселиться напропалую, ни о чем не думать, кроме соблюдения правил техники безопасности во всех смыслах. В этот период категорически не рекомендуется становиться на весы», – отметил врач.

По словам Долгова, во второй половине каникул лучше всего заняться активным отдыхом на природе и посетить интересные мероприятия. Можно постепенно возвращаться к привычному рациону питания. За несколько дней перед выходом на работу полезно будет выполнить несложные бытовые задачи, чтобы настроить себя на деловой режим.

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Напомним, однократное переедание в новогоднюю ночь не представляет опасности, заявила корреспонденту «Ленты.ру» врач-диетолог Ксения Селезнева. По мнению доктора, нужно просто пить больше воды и не злоупотреблять спиртными напитками.

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ЗОЖ