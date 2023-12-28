Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал, что предпринять, чтобы легко перенести магнитные бури, в беседе с «СЭ».

Врач объяснил, что в группу риска во время магнитных бурь входят люди с болезнями сердца и сосудов, потому как эти явления влияют на кровообращения.

По этой причине, чтобы избежать негативного эффекта во время магнитных бурь, врач рекомендует за давлением, держать под рукой воду и лекарства, меньше переживать, избегать негативных эмоций и следить за рационом питания.

При этом нужно избегать паники и не накручивать себя, как только вы узнали о приближении бури. Если сильно переживать, самочувствие только ухудшится, а эмоциональное напряжение вырастит.