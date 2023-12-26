Похудение – процесс непростой, который требует силы воли, терпения и правильных действий. И хотя многое зависит от плана питания и физических нагрузок, начинать нужно с утра. Утренние привычки задают ритм и тонус организму на весь день вперед.

Врач эндокринолог Кузнецов Максим рассказал, что запустить процесс похудения получится при уменьшении калорийности блюд. Важно контролировать калорийность того, что вы едите, особенно на завтрак. Это поможет не переесть днем и даст организму сигнал работать на сжигание жира.

Чтобы оптимизировать обмен веществ и сжигание калорий, организму нужен постоянный режим. Просыпайтесь и ложитесь спать примерно в одни и те же часы, даже в выходные. Регулярность поможет выработать хорошие привычки и постепенно снизить вес.