Как реже есть сладкое — объяснила диетолог

«Для здорового детского организма в возрасте от трех до пяти лет допускается до 12 г сахара в день, от пяти до семи лет — до 15 г сахара. Для подростков это примерно до 20 г ежедневно. Если переводить это в количество конфет, то это примерно три-пять штук в день. Если же говорить о здоровом взрослом организме, то женщинам в день допустимо употреблять до 35–40 г, мужчинам — от 40 до 50 г сахара. Это не более 100 г торта или же 300–400 мл яблочного сока», — рассказала медик.