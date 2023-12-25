Как реже есть сладкое — объяснила диетолог

Как реже есть сладкое — объяснила врач Мещерякова
К сладостям неравнодушные многие взрослые и дети. Однако чрезмерное потребление таких блюд может негативно повлиять на состояние здоровья едока.
О том, как сократить количество сладкого, «Известиям» рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.
Первым делом важно понять, что сладкое не несет угрозы для здоровья, если объемы таких блюд не превышают норму. Она у каждой возрастной группы своя.
«Для здорового детского организма в возрасте от трех до пяти лет допускается до 12 г сахара в день, от пяти до семи лет — до 15 г сахара. Для подростков это примерно до 20 г ежедневно. Если переводить это в количество конфет, то это примерно три-пять штук в день. Если же говорить о здоровом взрослом организме, то женщинам в день допустимо употреблять до 35–40 г, мужчинам — от 40 до 50 г сахара. Это не более 100 г торта или же 300–400 мл яблочного сока», — рассказала медик.
Если человеку сложно отказаться от сладкого, самое время сократить потребление еды с так называемым скрытым сахаром. Например, соусов. В их числе кисло-сладкий, барбекю, медовый, кетчуп и остальные их разновидности. Кроме того, избыточный сахар присутствует в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и других овощах.
«Мясные полуфабрикаты и колбасы также не являются исключением и чаще всего будут содержать большое количество сахара в составе. Рекомендую внимательнее относиться к составу продуктов», — пояснила врач.
Диетолог Татьяна Мещерякова призывает продумывать способ обращения с ежедневной нормой сахара.
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