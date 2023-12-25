Три способа не растолстеть во время новогодних каникул назвала врач

«Для здорового детского организма до пяти лет допускается до 12 г сахара в день, для подростков – до 20 г, это три-пять штук в день, – прокомментировала врач в разговоре с «Известиями». – Женщинам в день допустимо употреблять до 35–40 г сахара, мужчинам – от 40 до 50 г: это не более 100 г торта или два стакана яблочного сока».