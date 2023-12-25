Три способа не растолстеть во время новогодних каникул назвала врач Мещерякова
К Новому году готовятся новосибирцы, нам предстоит пройти через испытание традиционной праздничной едой, которая употребляется без ограничений и днем, и ночью. Как не перебрать с калориями, рассказала эксперт по питанию Татьяна Мещерякова.
Первое правило – не есть горстями конфеты. Все сладкое желательно съедать до 14-15 часов дня. Так вредная еда успеет «частично нейтрализоваться».
«Для здорового детского организма до пяти лет допускается до 12 г сахара в день, для подростков – до 20 г, это три-пять штук в день, – прокомментировала врач в разговоре с «Известиями». – Женщинам в день допустимо употреблять до 35–40 г сахара, мужчинам – от 40 до 50 г: это не более 100 г торта или два стакана яблочного сока».
Второе правило – по возможности исключать так называемый «скрытый» сахар. Он содержится в кисло-сладких соусах, кетчупе и консервированных продуктах – даже в кукурузе и горошке.
Третье правило – гулять через не хочу и проводить праздники активно, а не перед телевизором.
«Как детям, так и взрослым я рекомендую как минимум час в день гулять на свежем воздухе, – рассказывает врач. – Приток свежего воздуха насыщает клетки крови кислородом, это позволяет легче обходиться без сладких десертов».
Напомним, что во время новогодних каникул россиянам предстоит отдыхать целых десять дней. Каникулы начнутся 30 декабря и завершатся 8 января, первым рабочем днем станет 9 января, вторник.