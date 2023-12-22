Исследование показало, что сон меньше обычного, независимо от количества часов, заставляет людей чувствовать себя менее позитивными и счастливыми на следующий день.

Так, эксперты изучили 154 исследования, охватывающих более 50 лет и включающих более 5000 человек в возрасте от 7 до 79 лет, посвященных сну. Было обнаружено, что когда люди спят меньше, чем обычно, значительно снижается уровень их положительных эмоций, энтузиазма и счастья.

В частности, сильнее всего на эмоциях сказалось, если они спали на четыре часа меньше, чем обычно. Однако это сказывалось и при менее радикальном уменьшении часов сна.

Сокращение времени на сон также было связано с более высоким риском возникновения беспокойства и депрессии.

Доктор Джо Бауэр, возглавлявший исследование из Университета Восточной Англии, объяснил:

«Эти результаты имеют значение, потому что люди, которые чувствуют себя менее позитивно, меньше наслаждаются такими вещами, как встречи с друзьями, посещение интересных мероприятий или просмотр любимого телешоу, что ставит их в более уязвимое положение относительно риска проявления депрессии. К тому же, они, как правило, менее мотивированы к общению, поэтому подвергаются большему риску изоляции и одиночества.

....Анализ показывает, что меньшее количество сна будет влиять на настроение».

Удивительно, но полное отсутствие сна и его недостаток были связаны скорее с уменьшением положительных эмоций, чем с увеличением негативных чувств, таких как печаль или беспокойство.

Это может быть связано с тем, что лишение сна заставляет организм выделять большее количество гормона стресса кортизола который активирует реакцию «бей или беги» в нервной системе. Эта реакция приводит к физическим симптомам тревоги, включая учащенное дыхание и учащенное сердцебиение.

Кроме того, недостаток сна изменяет количество вырабатываемого мозгом серотонина, который регулирует настроение. Недостаток серотонина может привести к чувству депрессии, включая низкий уровень счастья и снижение самооценки.

Ученые объяснили:

«Эволюционно положительные эмоции, такие как удовольствие, помогают нам формировать социальные связи и учиться.



Но когда мы недостаточно спим, наши когнитивные функции снижаются, поэтому организму нужно расставлять приоритеты. Возможно, именно поэтому сон влияет в первую очередь на положительные эмоции уменьшаются, потому что они не приносят краткосрочной выгоды, и мозг решает лучше сохранить когнитивные функции».