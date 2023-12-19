Недавно из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки производители газировки стали использовать искусственные подсластители. В их числе аспартам и ацесульфам калия. Последний, по мнению ВОЗ, можно принимать лишь в объеме 40 миллиграммов на 1 килограмм тела в сутки. В противном случае человеку не избежать канцерогенного эффекта.

О том, насколько безопасно теперь пить газированные напитки, «Рамблер» выяснил у нутрициолога Центра нормализации пищевого поведения «Можно есть!» Александры Порошиной и генерального директора «ФудВэй» Николая Комаревцева.

Зачем нужны искусственные подсластители

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Аспартам и ацесульфам калия создали случайно: химик лизнул палец и ощутил сладкий привкус. Однако эти вещества используются не для обычных сладостей, а для тех, которые безопасно есть тем, кто не может позволить себе еды с добавлением сахара. Например, для диабетиков.

Аспартам, известный как Е951, используют в продуктах, которые не нуждаются в термической обработке. Это связано с тем, что при нагревании вещество теряет сладкий привкус. Ацесульфам, знакомый под маркировкой Е950, калия выдерживает нагрев и не канцерогенный.

Оба вещества хорошо изучены. Однако Агентство ВОЗ по изучению рака назвало аспартам возможным канцерогеном. Всего МАИР (Международное агентство по изучению рака IARC — International Agency for Research on Cancer) выделяет 4 категории канцерогенности.

1 категория . Канцерогенные вещества, чей эффект доказан или имеет убедительные доказательства для других животных.

. Канцерогенные вещества, чей эффект доказан или имеет убедительные доказательства для других животных. 2А категория . Весьма вероятные канцерогенные вещества. Существуют ограниченные или недостаточные свидетельства канцерогенности для человека и достаточные сведения о вреде для других животных.

. Весьма вероятные канцерогенные вещества. Существуют ограниченные или недостаточные свидетельства канцерогенности для человека и достаточные сведения о вреде для других животных. 2B категория . Вероятно, канцерогенные вещества. У ученых есть ограниченные или недостаточные сведения о канцерогенности для человека и почти достаточные свидетельства канцерогенности для других животных.

. Вероятно, канцерогенные вещества. У ученых есть ограниченные или недостаточные сведения о канцерогенности для человека и почти достаточные свидетельства канцерогенности для других животных. 3 категория . Не классифицируются как канцерогенные для человека, потому как имеют недостаточно данных для этого, имея при этом ограниченные сведения о канцерогенности для других животных.

. Не классифицируются как канцерогенные для человека, потому как имеют недостаточно данных для этого, имея при этом ограниченные сведения о канцерогенности для других животных. 4 категория. Не канцерогенные для человека.

МАИР отнес аспартам к категории 2B, против чего выступили JECFA (Объединенный экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам), назвав данные исследований неубедительными.

Так ли безопасны подсластители

Любая добавка, попадающая в производство, не несет угрозы для здоровья человека потому как ученые выявили ее как безопасную на 100%. Также исследователи создали систему для классификации таких веществ.

«Пищевые добавки маркируются цифровым кодом с идущей впереди буквой E. Код означает, что добавка прошла соответствующую процедуру оценки безопасности и одобрена к использованию в Европейском союзе. Если добавка вызывает какие-то сомнения в безопасности для пищевого производства, ее перестают применять, проводят массу исследований на предмет ее опасности или безопасности и только после многократных тестов допускают к внесению в состав продуктов», — рассказала Александра Порошина.

В то же время важно учитывать, что человек изначально питался натуральными продуктами. Даже современные потребители могут отказаться от напитка, если тот имеет слишком приторный вкус. Сделать товар привлекательным для покупателя вряд ли получится, сделав его только сладким. Его вкусовые качества должны формироваться из множества других ингредиентов.

«Мы в своем производстве газированных напитков идем по пути создания качественного продукта из натуральных ингредиентов: соков, и других компонентов в составе. Мы не гоняемся за удешевлением стоимости производства или другими выгодами», — пояснил Николай Комаревцев, генеральный директор ООО «ФудВэй».

Известный нескольким поколениям россиян тархун состоит из эстрагона (тархуна), чабреца и зверобоя. По заверению Александры Порошиной, в использовании натуральных ингредиентов для производства пищевой продукции есть ряд преимуществ.

Натуральные ингредиенты повышают уровень увлажненности организма, понижают риск аллергических реакций и способствуют здоровому пищеварению.

Натуральные ингредиенты с низким гликемическим индексом не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови и вызывают продолжительное ощущение сытости.

Питательные вещества в виде минералов и витаминов поддерживают здоровье.

Антиоксиданты укрепляют иммунную систему.

Однако потребителю в любом случае следует внимательнее относиться к тому, какую продукцию он потребляет. Это касается, в том числе, тех еды и напитков, что состоят из натуральных ингредиентов.

«Выбирая напиток с тем или иным составом стоит помнить о допустимой норме суточного потребления. Как правило, она рекомендована производителем и указана на упаковке. В ином случае чрезмерное употребление даже натуральных продуктов может привести к неблагоприятным последствиям», — добавила Александа Порошина.