Daily Mail: причиной постоянного голода может быть стресс

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.ру

Специалист рассказал, что недосып напрямую связан с увеличением аппетита. В частности, некачественный сон или его недостаточное количество стимулирует выработку в желудке гомона грелина, который сигнализирует мозгу о необходимости поесть. Одновременно с этим угнетается синтез другого гормона - лептина, ответственного за ощущение сытости.

Также Хобсон отметил, что краткосрочный стресс провоцирует выброс надпочечниками адреналина, который временно подавляет чувство голода. Однако при хроническом стрессе в организме повышается концентрация кортизола. Этот гормон также образуется в коре надпочечников. Он способен стимулировать аппетит.