Врач рассказал, какой рацион питания снижает риск развития онкологии

Особое значение в профилактике раковых заболеваний имеет правильное питание. Доказано, что до трети раковых заболеваний можно предотвратить при правильном и сбалансированном рационе. Об этом сообщил диетолог-консультант Алексей Кабанов.

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По словам специалиста, основу рациона должно составлять растительное питание. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Эти вещества постоянно борются с хроническими воспалениями, а также существенно тормозят старение организма.

Второй серьезный фактор пользы растительной диеты — это наличие в овощах и фруктах клетчатки. Исследования доказывают, что клетчатка в рационе снижает риск развития рака груди и онкологии кишечника.

Кроме фруктов, овощей или свежей зелени, растительное питание включает в себя орехи. Они содержат как растительные жиры, так и растительный белок. Сочетание полезных организму веществ значительно снижает риск развития раковых заболеваний.

Диетолог уточнил, что мясо может присутствовать в рационе, но лучше выбирать нежирные сорта.