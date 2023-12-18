Эндокринолог рассказала, как бороться со стрессом

Эндокринолог Лебедева рассказала, как бороться со стрессом
Эндокринолог, нутрициолог Диляра Лебедева в своем telegram-канале перечислила способы борьбы со стрессом.
Прежде всего медик посоветовала пересмотреть свое питание: недоедание чревато отсутствием сил, а переедание может спровоцировать уныние. Важно питаться сбалансированно.
Кроме того, врач рекомендовала ложиться спать до 22 часов, поскольку во сне выравнивается баланс нейромедиаторов и восстанавливается психическая энергия.
Эксперт также посоветовала не пренебрегать физическими нагрузками, принимать магний и следить за витамином D.
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