Эндокринолог рассказала, как бороться со стрессом

Эндокринолог, нутрициолог Диляра Лебедева в своем telegram-канале перечислила способы борьбы со стрессом.

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Прежде всего медик посоветовала пересмотреть свое питание: недоедание чревато отсутствием сил, а переедание может спровоцировать уныние. Важно питаться сбалансированно.

Кроме того, врач рекомендовала ложиться спать до 22 часов, поскольку во сне выравнивается баланс нейромедиаторов и восстанавливается психическая энергия.

Эксперт также посоветовала не пренебрегать физическими нагрузками, принимать магний и следить за витамином D.