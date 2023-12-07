Эндокринолог Губкина перечислила главные признаки хронического стресса

Хронический стресс довольно часто служит причиной возникновения множества заболеваний, подтверждает эндокринолог Елена Губкина.

Эндокринолог перечислила главные признаки хронического стресса
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В беседе с “Аргументами и фактами” она рассказала, что хронический стресс – состояние организма, при котором человек достигает максимального эмоционального напряжения. Такое психологическое состояние сильно сказывается на психике и нарушает работу внутренних органов.

По словам врача, стресс влияет и на эндокринную систему. В кровь поступает большой выброс адреналина и кортизола, которые выбрасываются в надпочечники. Вследствие чего может возникнуть диабет второго типа, артериальная гипертония, а также возрастает риск возникновения инфаркта и инсульта.

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Губкина отмечает, что при хроническом стрессе люди часто сталкиваются с проблемами с щитовидной железой. Орган либо начинает работать очень активно, либо, наоборот, функциональность снижается.

Эндокринолог предупредила, что гормональные нарушения – частый симптом хронического стресса. В организме наблюдается дисбаланс эстрогена и тестостерона. Врач также заключила, что самой тяжелой формой хронического стресса является истощение. У человека пропадает стремление жить, и появляется апатия.

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