Диетолог рассказала, стоит ли садиться на диету перед Новым годом

Диетолог Татьяна Залетова в беседе с РИА Новости рассказала, стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками.

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По словам эксперта, придерживаться строгих ограничений в еде перед Новым годом не нужно. Вместо этого медик рекомендовала отказаться от соли и соленых продуктов, если есть необходимость уменьшить содержание жидкости в организме.

Диетолог подчеркнула, что жесткая диета с последующим добавлением в рацион калорийных продуктов, а также газированных напитков, может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Чтобы сбросить несколько лишних килограммов перед праздниками, медик посоветовала исключить из рациона соленые продукты, а также пить больше чистой воды.