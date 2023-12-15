Врач объяснила, сколько оливье безопасно съесть в Новый год

Диетолог Соломатина объяснила, сколько оливье безопасно съесть в Новый год
Оливье и следка под «шубой» считаются классикой новогоднего стола. Некоторые россияне вполне могут переесть этих двух блюд в праздник. Однако медики считают, что есть простой шанс насладиться праздничной едой без вреда для здоровья.
Диетолог Соломатина рассказала RT о том, сколько оливье и селедки под шубой можно съесть за новогодним столом, не вызвав проблем с самочувствием.
Норма съедаемых салатов зависит от параметров едока: веса, роста, возраста и пола. А также от уже имеющихся у него заболеваний.
«Если есть еще какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество — то есть по паре ложек, чисто символически. А если кроме салата оливье и селедки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно, поэтому тогда можно съесть и побольше», — рассказала диетолог.
Врач призывает готовить оливье и селедку под «шубой» из низкокалорийных продуктов. Заменить майонез можно йогуртом или нежирной сметаной. Вместо колбасы используйте нежирное мясо или куриную грудку. Положите меньше желтка и больше белка. А вместо картофеля купите яблоко или сельдерей. Кроме того, подойдет топинамбур. «Легкие» салаты можно съесть даже тем, кто уже имеет проблемы со здоровьем.
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