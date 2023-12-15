Врач объяснила, сколько оливье безопасно съесть в Новый год

«Если есть еще какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество — то есть по паре ложек, чисто символически. А если кроме салата оливье и селедки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно, поэтому тогда можно съесть и побольше», — рассказала диетолог.