Ученые объяснили связь между болезнями сердца и пищевой аллергией

Сенсибилизация оказывает влияние на развитие сердечных болезней.

© runews24.ru

Особенно высокий риск обнаружен у тех, кто проявил сенсибилизацию к коровьему молоку.

Ученые выяснили, что наличие специфических антител IgE к определенным пищевым компонентам может отразиться на риске развития сердечных болезней.

Открытие сделали ученые University of North Carolina и University of Minnesota. Как оказалось, сенсибилизация может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний даже в том случае, если человек не испытывает пищевой аллергию.