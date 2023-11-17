Ученые объяснили связь между болезнями сердца и пищевой аллергией
Сенсибилизация оказывает влияние на развитие сердечных болезней.
Особенно высокий риск обнаружен у тех, кто проявил сенсибилизацию к коровьему молоку.
Ученые выяснили, что наличие специфических антител IgE к определенным пищевым компонентам может отразиться на риске развития сердечных болезней.
Открытие сделали ученые University of North Carolina и University of Minnesota. Как оказалось, сенсибилизация может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний даже в том случае, если человек не испытывает пищевой аллергию.
Речь идет о сенсибилизации к арахису, креветкам и коровьему молоку. У последних был выявлен особенно высокий риск, отмечается в материале.