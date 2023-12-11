Почему не следует убирать белые прожилки в мандаринах

Мандарины содержат много витамина С и являются любимыми фруктами на новогодних праздниках. Многие люди удаляют белые прожилки между кожурой и мякотью. Эксперты рассказали , почему этого делать не стоит.

Хотя прожилки в мандаринах имеют горьковатый вкус, на самом деле они очень полезны. Промежуточный слой содержит много витаминов и так называемых флавоноидов. Вторичные растительные вещества оказывают антиоксидантное действие и укрепляют иммунную систему. Флавоноиды могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а некоторые из них обладают антибактериальным или противовирусным действием.