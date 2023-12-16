Девушка проверила эффективность восьми звездных средств от похмелья

Заядлая тусовщица Ясмин Хариша проверила на практике восемь знаменитых способов борьбы с похмельем и дала им оценку от 0 до 5.

© Unsplash

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Видео дня

Билли Коннолли — Irn Bru

81-летний комедийный актер Билли Коннолли утверждает, что ярко-оранжевый газированный напиток Irn Bru, который производится в его родной Шотландии, спас ему жизнь много раз.

Irn Bru содержит кофеин, почти мгновенно заряжает энергией и не дает желудку чувствовать себя как стиральная машина, говорит Ясмин.

Девушка поставила напитку оценку 4.5.

Джулия Робертс — морковный сок и шампанское

56-летняя Джулия Робертс, как и положено актрисе, предпочитает не отказывать себе в удовольствии.

«Лучший способ справиться с похмельем — найти баланс между шампанским и морковным соком. Мне помогает чередование этих двух напитков», — заявила Робертс.

Ясмин сказала, что шампанское помогло ей взбодриться, но морковный сок ей не понравился. После двух бокалов она снова почувствовала себя хорошо, но это был лишь быстрый эффект.

Девушка отметила, что шампанское стоит дорого, а содержание в нем алкоголя не помогает проблеме.

Рейтинг Ясмин: 3.

Принц Уильям — студень с угрями

В 2020 году Уильям рассказал, что ел угря в желе с похмелья после пьянки и подумал, что это довольно вкусно.

«На самом деле, я не смогла заставить себя попробовать его, потому что от запаха мне захотелось блевать. Он пахнет как кошачий корм, а текстура просто ужасна. В итоге я выплюнула его. Я не могла рискнуть проглотить его, так как мой желудок и так чувствовал себя неважно», — говорит Ясмин.

Рейтинг Ясмин: 0.

Адель — полный английский завтрак

В беседе с Vogue Адель однажды призналась, что у нее всегда похмелье, и заявила, что полный английский завтрак — это секрет, который помогает ей прийти в себя после тяжелой ночи.

Ясмин отметила, что соотношение мяса и углеводов в завтраке было идеальным, и она чувствовала себя гораздо лучше после того, как съела его, правда ей не хватило сахара, чтобы взбодриться.

Рейтинг Ясмин: 4.

Эд Ширан — Sprite без газа

Певец Эд Ширан говорит, что стакан плоского Sprite является хорошим лекарством от похмелья.

По словам Ясмин, это действительно работает, а напиток хорошо освежает.

«Тот факт, что он был без газа, помог избежать вздутия живота или газов, которые могут вызвать неприятные ощущения в желудке с похмелья».

Рейтинг Ясмин: 4.

Камерон Диаз — бургер с яйцом и пиво

Ясмин говорит, что это отличное краткосрочное решение, но уже через пару часов ей потребовалось больше еды, и она чувствовала себя обезвоженной.

Рейтинг Ясмин: 3.

Кейт Хадсон — томатный сок, свежие фрукты и витамины

Звезда Голливуда Кейт Хадсон справляется с похмельем с помощью томатного сока, свежих фруктов и авокадо и витаминов.

«Это средство от похмелья избавит вас от чувства вины, но это не быстрое решение проблемы. Свежие фрукты — это, пожалуй, самое лучшее, так как они помогают увлажнить организм».

Но через два дня после похмелья девушка чувствовала себя прекрасно, так как благодаря этому способу ее уровень сахара пришел в норму.

Рейтинг Ясмин: 2.