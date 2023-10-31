Врачи развеяли мифы о популярных средствах от похмелья

Похмелье может стать настоящей проблемой, особенно в том случае, если нужно как можно скорее прийти в себя. Как этого точно не получится добиться, изданию Daily Mail рассказали британские врачи Росс Перри и Олалекен Отулана.

По словам специалистов, на утро после вечеринки не имеет смысла пить рассол, который принято считать эффективным средством избавления от спутанного сознания. Такой метод не только не поставит на ноги, но и навредит: в соленой жидкости много натрия, который усиливает обезвоживание и провоцирует вздутие живота.

Не рекомендуют врачи использовать для борьбы с похмельем и сырые яйца, которые, как предполагаются, помогают вывести алкоголь из организма.

"Существует мнение, что из-за аминокислоты цистеина потребление сырого яйца может ускорить пищеварение, однако реальных исследований, подтверждающих это, не существует. Такой "завтрак" способен разве что усилить приступ тошноты и привести к заражению сальмонеллой".

Наконец, не стоит пить кофе после пробуждения, чтобы побороть неприятные ощущения. Напиток негативно скажется на работе ЖКТ, которому и так пришлось нелегко, отмечают врачи.