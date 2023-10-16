Что такое запой и когда начинать бить тревогу

Запой – это состояние человека, которое возникает в результате приема алкоголя в течение продолжительного времени: от суток и до полугода – года. Причем не календарных суток, а употребления алкоголя в течение 24 часов.

© Unsplash

"Рамблер" спросил врача-психиатра-нарколога, эксперта кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий Максима Травкина о том, как распознать запой и на что влияет употребление алкоголя в течение продолжительного времени.

Видео дня

Если с вечера и до ночи имело место употребление, затем – перерыв на сон, а утром, для нормализации состояния, в организм вновь поступает алкоголь, считается, что человек пьет уже два дня. Длительный запой возникает, когда человек регулярно выпивает на продолжении месяцев, чтобы поддерживать определенный уровень алкоголя в крови.

Основной признак запоя – наличие интоксикации организма, которая сопровождается синдромом отмены алкоголя. Да, и после единичных случаев приема алкоголя иногда проявляется интоксикационный синдром – головная боль, сухость во рту и другие симптомы. Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Это состояние легко проходит, если прием алкоголя имел эпизодический характер. Тошнота и рвота частота сопровождают процесс интоксикации, когда было выпито слишком много – это говорит о срабатывании защитных механизмов организма, направленных на очистку содержимого желудка. При запое же интоксикация возникает не в процессе приема алкоголя, а на утро.

Палимсест – алкогольная амнезия, когда человек на утро не способен вспомнить некоторые из обстоятельств прошедшего вечера;

Тремор, шаткость походки;

Психотическая симптоматика, которая проявляется на третий день перерыва после длительного употребления. Как правило, возникает в крайних случаях. К другим симптомам синдрома отмены алкоголя относят:

Когда пора бить тревогу – это вопрос индивидуальный, он связан с формированием у человека алкогольной зависимости. Стоит понимать, что ситуация, когда человек раз в месяц позволил себе выпить вечером и потом утром, чтобы облегчить состояние, вполне нормальна. А вот беспокойство вызывают примеры, когда потребность выпить посещает человека и в воскресенье, и в понедельник – так, что на работу он приходит не в совсем трезвом состоянии. Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Дело в том, что длительный прием алкоголя приводит к значимым социальным последствиям или ухудшению здоровья, когда человек уже просто не может перестать пить, и, чтобы избежать ухудшения состояния, вынужден регулярно употреблять. Такое положение вещей влияет на отношения с близкими и друзьями, затрагивает профессиональную сферу, а иногда и приводит к правонарушениям.