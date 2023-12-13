Наверное, каждый сталкивался с пробуждением посреди ночи, после которого никак не удается уснуть. Сомнолог Бицюань Луо рассказал изданию The Mirror об одном действии, которое усложнит процесс.

По словам специалиста, худшее, что можно предпринять в такой ситуации – это заглянуть в телефон. Неважно с какой целью: даже если вы просто захотели узнать, сколько сейчас времени, то есть риск, что синий свет от гаджета потревожит ваш настроенный на сон организм.