Сомнолог Суо рассказал, что ни в коем случае нельзя делать после ночного пробуждения
Наверное, каждый сталкивался с пробуждением посреди ночи, после которого никак не удается уснуть. Сомнолог Бицюань Луо рассказал изданию The Mirror об одном действии, которое усложнит процесс.
По словам специалиста, худшее, что можно предпринять в такой ситуации – это заглянуть в телефон. Неважно с какой целью: даже если вы просто захотели узнать, сколько сейчас времени, то есть риск, что синий свет от гаджета потревожит ваш настроенный на сон организм.
"Проверка времени может усилить стресс и затруднить процесс повторного засыпания. Кроме того, содержимое телефона может быть слишком интригующим, что еще больше помешает вам расслабиться и заснуть".
Считается, что синий свет подавляет выработку мелатонина, именуемого гормоном сна. Из-за этого сбиваются циркадные ритмы, что приводит нарушению работы организма, а в долгосрочной перспективе – к бессоннице.
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