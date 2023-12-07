Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить ромашковый чай

Чай из ромашки обладает многими полезными свойствами, заверила нутрициолог Анна Коляга.

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В беседе со “Спортом экспресс” она рассказала, что ромашковый чай помогает снять отеки и спазмы, а также укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить уровень сахара в крови.

Врач предупредила, что ромашковый чай у некоторых может спровоцировать аллергию, поэтому стоит относиться к напитку с осторожностью.

Нутрициолог отметила, что для аллергической реакции на чай характерны кожный зуд, высыпания на теле, слезоточивость глаз и общий дискомфорт. Иногда аллергия может привести к анафилактическому шоку.

Коляга заключила, что злоупотребление ромашковым чаем может нанести вред организму. Поэтому нутрициолог рекомендует ограничиться нормой – не более двух чашек напитка в день.