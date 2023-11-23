Стало известно, какой популярный чай может быть смертельно опасен

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что чай с чабрецом и мятой может быть очень опасен для здоровья некоторых людей. Об этом он сообщил Life.ru.

© 8photo/Freepik

Чабрец в больших количествах может вызвать преждевременные схватки у беременных, а его активные компоненты могут попасть в грудное молоко и навредить малышу. Не стоит исключать и аллергии на это растение.

Если вы принимаете лекарства, то следует проконсультироваться с врачом, можно ли употреблять чабрец одновременно с лекарствами, так как это растение может снижать эффективность медикаментов или вызывать побочные эффекты.

Мята в чае тоже может навредить организму. Ее нельзя употреблять детям, потому что она слишком активно стимулирует ЖКТ у детей, говорит биолог.

«При употреблении большого количества мяты, особенно в крепком чае, возможно временное снижение артериального давления. Поэтому людям с уже низким давлением следует употреблять мятный чай с осторожностью».

Существует также аллергия на ментол, который содержится в определенных растениях и продуктах их переработки.

Среди других опасных чайных трав — пижма (нельзя беременным и сердечникам), эфедра (повышает давление), женьшень (повышает давление), лимонник (вызывает аллергическую реакцию, особенно у людей с аллергией на цитрусы).