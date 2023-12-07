Эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в интервью «Известиям» объяснил, кому баня не принесет пользы, а напротив, этот вид отдыха может негативно сказаться на здоровье.

Эксперт отметил, что если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем, прежде, чем отправиться в баню, ему необходимо поговорить со специалистом.

Банный назвал 6 недугов, которые являются противопоказанием для посещения бани:

повышенное давление;

сердечно-сосудистые заболевания;

неврологические и тяжелые психические заболевания;

туберкулез в открытой форме;

злокачественные опухоли;

перенесенный инфаркт миокарда.

Также не рекомендовал эксперт ходить в баню женщинам в первом триместре беременности, поскольку тепловая нагрузка может навредить здоровью малыша и даже стать причиной выкидыша.