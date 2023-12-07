Врач Банный объяснил, кому нельзя ходить в баню
Эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в интервью «Известиям» объяснил, кому баня не принесет пользы, а напротив, этот вид отдыха может негативно сказаться на здоровье.
Эксперт отметил, что если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем, прежде, чем отправиться в баню, ему необходимо поговорить со специалистом.
Банный назвал 6 недугов, которые являются противопоказанием для посещения бани:
- повышенное давление;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- неврологические и тяжелые психические заболевания;
- туберкулез в открытой форме;
- злокачественные опухоли;
- перенесенный инфаркт миокарда.
Также не рекомендовал эксперт ходить в баню женщинам в первом триместре беременности, поскольку тепловая нагрузка может навредить здоровью малыша и даже стать причиной выкидыша.
Детей до трех лет в баню брать тоже не стоит, поскольку у них еще не полностью отлажен механизм терморегуляции, который работает не так, как у взрослых. Оптимально приучать детей к бане с 6-7 лет, посоветовал специалист. При этом температура в парной не должна превышать 50-60 градусов.