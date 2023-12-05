Люди стремительно худеют на новой вирусной диете, но диетологи против

Новая вирусная диета из TikTok предлагает есть яйца каждый день, пишет Daily Mail.

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Некоторые хвастаются, что похудели на 10 кг за неделю, следуя диете, которая предполагает сокращение потребления калорий до 900 в день и употребление десятка яиц в день.

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Однако диетологи утверждают, что это очень опасно.

По словам доктора Фрэнки Филлипс, дипломированного специалиста Британской ассоциации диетологов, такая диета может привести к дефициту необходимых витаминов и минералов.

Диета предполагает начало дня с трех вареных яиц (66 калорий каждое) и кружки несладкого зеленого чая, которым следует запивать их.

На обед — еще одна порция из трех яиц, на этот раз с яблоком (100 калорий) и зеленым чаем.

Ужин включает в себя миску кукурузных или овсяных хлопьев с нежирным молоком (200 калорий), яблоко, зеленый чай и еще три вареных яйца.

Но в качестве перекусов можно съесть морковку и апельсин, согласно плану питания, который получил широкое распространение в TikTok.

В одном из видео пользовательница @nayrhodes призналась, что, следуя диете в течение 10 дней, она "стала чувствовать себя плохо" и пришла к выводу, что "это нездорово".

Она призналась, что это не лучший способ похудеть, но сказала, что он помог ей сбросить 5,4 кг за десять дней.

Другая пользовательница утверждает, что яичная диета помогает сбросить до 10 кг всего за десять дней. В ролике показано, как она в течение дня придерживается диеты и ест только вареные яйца, яблоко и кашу.

В еще одном видео в TikTok, опубликованном @tshudu_t, утверждается, что яичная диета помогла ей сбросить 6 кг, хотя девушка придерживалась ее всего восемь дней.

По словам доктора Филлипс, поскольку в яйцах много белка, они могут снизить уровень голода.

Белок переваривается дольше, чем углеводы, что подавляет аппетит. Это может помочь снизить потребление калорий, что крайне важно для сдвига весов.

Однако употребление яиц только на завтрак, обед и ужин далеко не всегда целесообразно.

"Абсолютно ни один диетолог не стал бы рекомендовать эту диету. Она никак не сбалансирована по питательным веществам, в ней очень мало цельного зерна и клетчатки, поэтому у вас, скорее всего, начнутся запоры".