Эндокринолог рассказала о влиянии гормонов на фигуру

Гормоны влияют на фигуру, уверена эндокринолог Диляра Лебедева. В соцсетях врач рассказала, что жировые отложения на лице, спине и животе связаны с нарушением работы надпочечников и баланса гормонов стресса.

© pxhere

Чтобы выявить проблему с гормонами, эндокринолог советует сдать анализ слюны. Так получится узнать настоящий уровень кортизола в организме, что невозможно сделать при анализе крови.

А вот жировые отложения на животе и боках свидетельствуют о повышенном уровне инсулина, предупреждает Лебедева. Для выявления нарушений необходимо сдать анализ крови на гемоглобин и инсулин.

Полнота в ногах и бедрах сигнализирует о гормональных проблемах. По словам врача, такая фигура характерна для тех, у кого повышен эстроген и понижен прогестерон.

Последний тип отложения жира – равномерно по всему телу. Эндокринолог предупреждает, что такой набор веса говорит о проблемах с щитовидной железой. Для выявления сбоев стоит сдать анализ на Т3 и Т4, а также тиреотропный гормон.