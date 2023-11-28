Диетолог Соломатина рассказала, сколько говядины можно есть пожилым

Говядина может быть полезной, но людям после 50 рекомендуется снизить ее потребление, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, сколько говядины можно есть пожилым
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Я рекомендую не есть говядину людям после 50 лет, если у них есть проблемы с кишечником и предрасположенность к образованию злокачественных опухолей.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

При этом людям помоложе можно есть красное мясо до трех раз в неделю, а пожилым стоит ограничиться всего одним приемом говядины в неделю.

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Соломатина утверждает, что не стоит есть говядину людям, которые страдают от подагры, камней в почках и проблем, связанных с мочевой кислотой.

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