Диетолог рассказала, сколько говядины можно есть пожилым

Говядина может быть полезной, но людям после 50 рекомендуется снизить ее потребление, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

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Я рекомендую не есть говядину людям после 50 лет, если у них есть проблемы с кишечником и предрасположенность к образованию злокачественных опухолей. Елена Соломатина Врач-диетолог

При этом людям помоложе можно есть красное мясо до трех раз в неделю, а пожилым стоит ограничиться всего одним приемом говядины в неделю.

Соломатина утверждает, что не стоит есть говядину людям, которые страдают от подагры, камней в почках и проблем, связанных с мочевой кислотой.