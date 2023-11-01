Если полностью отказаться от употребления алкоголя, печень и мозг будут лучше работать, а состояние кожи улучшится, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Спиртное может разрушать клетки головного мозга, вызывать какие-то психические реакции. Есть очень вредный алкоголь, например абсент. Он быстро оказывает разрушающее воздействие. Если убрать алкоголь, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся", — отмечает Соломатина. Елена Соломатина Врач-диетолог

Особенно вреден алкоголь и для печени — спиртное провоцирует ожирение органа.

При отказе от алкоголя кожа человека приобретет здоровый вид.

В России более 1,2 млн человек страдает от алкоголизма, а 70% всех смертей от цирроза печени в стране связаны с чрезмерным потреблением спиртного.