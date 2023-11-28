Врач Чудаков назвал продукты, вызывающие простуду
Рекомендуется ограничивать потребление масла, сахара, жирных, копченых и маринованных продуктов, а также поддерживать активный образ жизни, сообщил Сергей Чудаков, кандидат медицинских наук, семейный врач и руководитель направления «Превентивная медицина» в НТИ HealthNet, в интервью RT.
«Стоит быть осторожными с приемом жирных кислот, в частности омеги-6. Ее дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме», — отмечает Чудаков.
Чудаков также рассказал, что недостаток сна, физической активности и стресс негативно влияют на иммунитет. Продолжительный стресс нарушает взаимодействие нервной и иммунной систем, поэтому рекомендуется употреблять продукты, богатые магнием, для решения этой проблемы.
Еще важно обратить внимание на потребление витаминов группы В, С и цинка, чтобы укрепить иммунитет. Черная смородина, черника, голубика и ежевика являются отличными источниками этих витаминов.
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