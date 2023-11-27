О том, как "слезть с сахарной иглы" рассказал диетолог Алексей Кабанов консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание".

По словам врача, высокое потребление сахара увеличивает риск развития дополнительных воспалительных процессов, провоцируя производство лишнего холестерина. Это приводит к инсульту, сердечно-сосудистым болезням, ожирению, диабету, неалкогольной болезни печени. К тому же, по словам врача, добавленный сахар в питании может провоцировать деменцию.

Есть несколько способов, которые позволяют сократить потребление сахара.

Так, для начала стоит уменьшить порции. Это даже эффективнее, чем считать калории. Лучше уменьшить размер порций и частоту приемов пищи.

Затем следует добавить в рацион клетчатку, которая помогает контролировать голод. Для этих целей хорошо подойдут овощи, которые способны на долгое время дать вам насыщение, после которого на сладкое потянет не скорою.

Десерты стоит заменять фруктами. Постепенно, вам будет казаться, что фрукты становятся все слаще и слаще, потому что ваши рецепторы отвыкнут от сладкого.

Кроме того, диетолог рекомендует налегать на белковую пищу, заменяя ею сладкие продукты. Например, вместо пирожного съедайте орехи, а в качестве перекуса или добавки к мясным блюдам можно выбрать бобовые.

Еще один способ насытиться с пользой - жидкое блюдо вроде овощного или рыбного супа.

Чтобы уберечься от скрытого сахара в продуктах, стоит читать этикетку. Например, хлеб и консервы можно найти без сахара, если быть немного внимательнее.

Также диетолог рекомендует заменить газировку, все сладкие напитки и соки на воду, потому что она является самой лучшей и полезной жидкостью для организма.