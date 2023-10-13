Фруктоза является натуральным сахарозаменителем, который используется во многих продуктах в качестве альтернативы подсластителя. О потенциальных опасностях его употребления "Аргументам и Фактам" рассказал врач-гепатолог Алексей Буеверов.

По словам специалиста, фруктоза избирательно усваивается печенью. В случае чрезмерного употребления добавки, она превращается в жир, что приводит к развитию стеатоза, то есть ожирения печени.

В результате развивается метаболический синдром, который включает в себя ожирение, диабет, гипертонию и атеросклероз. В числе возможных опасных последствий гепатолог также назвал инфаркт, инсульт и другие тяжелые заболевания.

"Дополнительно фруктоза часто вызывает еще и воспаление печени, что делает ее поражение более тяжелым", – обратил внимание эксперт.